В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Пассажиры совершившего жесткую посадку Boeing-767 в Барнауле получили травмы из-за особенностей конструкции надувных трапов, сообщил на пресс-конференции директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.
Инцидент произошел в среду вечером: на летевшем из Вьетнама самолете компании Azur Air, по предварительным данным, произошло задымление правой стойки шасси. По информации Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметили в ведомстве. Эвакуация проходила по надувным трапам.
"Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие 49 пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног", — сказал Архипенко.
По последним данным СК, число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, одна пассажирка находится в больнице. У женщины диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника.
Возбуждено уголовное дело, экспертам предстоит установить причину ЧП.