В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing

Инцидент произошел в среду вечером: на летевшем из Вьетнама самолете компании Azur Air, по предварительным данным, произошло задымление правой стойки шасси. По информации Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметили в ведомстве. Эвакуация проходила по надувным трапам.