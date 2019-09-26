В Мытищах потушили цех по производству пластика

Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019

© Фото : ГУ МЧС по Московской области Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пожар на пластиковом производстве в подмосковных Мытищах потушен на площади 350 квадратных метрах, сообщил РиА Новости представитель экстренных служб региона.

Цех расположен в деревне Ульянково, которая административно входит в Мытищи.

"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в 09.18 объявлена ликвидация открытого горения. Сейчас территорию заливают водой и пеной, чтобы не допустить повторного пожара, и разбирают сгоревшие конструкции.