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РИА Новости

В Мытищах потушили цех по производству пластика

09:53 26.09.2019 (обновлено: 10:40 26.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Московской области Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019
 Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пожар на пластиковом производстве в подмосковных Мытищах потушен на площади 350 квадратных метрах, сообщил РиА Новости представитель экстренных служб региона.
Цех расположен в деревне Ульянково, которая административно входит в Мытищи.
"Пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в 09.18 объявлена ликвидация открытого горения. Сейчас территорию заливают водой и пеной, чтобы не допустить повторного пожара, и разбирают сгоревшие конструкции.
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Информация о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась. В тушении было задействовано 23 человека и четыре единицы техники.
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