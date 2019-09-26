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РИА Новости

В Оренбурге воспитывавшего 70 детей настоятеля заподозрили в изнасиловании

09:44 26.09.2019 (обновлено: 11:34 26.09.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
УФА, 26 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Православной Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия Николая Стремского, в приходе которого воспитывались около 70 приемных детей.
Его подозревают в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Клирик будет находиться в СИЗО до 12 ноября. Местная епархия на время следствия запретила его в священнослужении.
Также под стражу взяты дочь и зять Стремского, их подозревают в незаконном лишении свободы двух и более человек.
Источник в областном МВД рассказал РИА Новости, что ранее священника уличали в вождении в пьяном виде.
Известно, что сейчас в доме настоятеля находятся около 20 сирот.
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