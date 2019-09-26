В Оренбурге воспитывавшего 70 детей настоятеля заподозрили в изнасиловании

УФА, 26 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Православной Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия Николая Стремского, в приходе которого воспитывались около 70 приемных детей.

Его подозревают в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Клирик будет находиться в СИЗО до 12 ноября. Местная епархия на время следствия запретила его в священнослужении.

Также под стражу взяты дочь и зять Стремского, их подозревают в незаконном лишении свободы двух и более человек.

Источник в областном МВД рассказал РИА Новости, что ранее священника уличали в вождении в пьяном виде.