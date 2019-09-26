Никто из россиян не пострадал при пожаре на траулере в Тромсе, сообщил МИД

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никто из россиян не пострадал при пожаре на российском траулере в норвежском порту Тромсё, сообщает МИД РФ.

В ночь на четверг полиция сообщила на пресс-конференции, что штаб по тушению из-за вышедшего из под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй - расширение зоны безопасности. Позже зона безопасности была расширена до 300 метров, произведена эвакуация жителей.