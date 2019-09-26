Никто из россиян не пострадал при пожаре на траулере в Тромсе, сообщил МИД

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никто из россиян не пострадал при пожаре на российском траулере в норвежском порту Тромсё, сообщает МИД РФ.
"По имеющейся информации, никто из российских граждан не пострадал в результате пожара на борту российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё 25.09.2019. Все моряки благополучно эвакуированы с судна, тушением пожара занимаются норвежские пожарные", - говорится в Twitter МИД РФ.
В ночь на четверг полиция сообщила на пресс-конференции, что штаб по тушению из-за вышедшего из под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй - расширение зоны безопасности. Позже зона безопасности была расширена до 300 метров, произведена эвакуация жителей.
Полиция Тромсё в четверг утром сообщила в своем Twitter о том, что из-за продолжающегося пожара зарыт проезд по территории, прилегающей к порту, также перекрыт туннель и ряд улиц в округе. Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в среду в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет. Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, траулер зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.
По информации из открытых источников, судно "Бухта Наездник" - средний морозильный рыболовный траулер, построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение - 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.