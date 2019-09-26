"Мне нужно о ком-то заботиться". Зачем мы заводим домашних животных

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ЯсноПонятно "Мне нужно о ком-то заботиться". Зачем мы заводим домашних животных

Они грызут обувь, портят обои, сжирают важные бумаги и гадят в туфли твоей новой девушки. Иногда на их содержание мы тратим денег больше, чем на себя. Им нужны лучшая еда, уход, прогулки, прививки. Зачем они нам? Это проявление крайней формы одиночества? Отчаянное желание быть любимым? Или "нам собачка вместо ребёнка"?