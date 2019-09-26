"Мне нужно о ком-то заботиться". Зачем мы заводим домашних животных

Собаки, хомячки, сорок кошек, рыбки, белки, змеи и даже воробьи. Иногда завести домашнее животное — значит устроить семейный тимбилдинг. Должны ли останавливать съемная квартира и частые командировки? Правда ли, что питомцы положительно влияют на здоровье людей? Что делать, если хочется завести любимца, но нет уверенности, что такая ответственность окажется по силам?
Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Главный редактор медиа про животных rrrrrrr Лариса Молоканова рассказывает о необычных питомцах. Эксперт эпизода — этолог Андрей Неуронов, который более 20 лет изучает поведение городских животных в условиях мегаполиса, объясняет, зачем мы их заводим, с точки зрения истории и психологии.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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