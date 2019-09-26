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РИА Новости

Норвежские пожарные не смогли за ночь потушить российский траулер в Тромсё

09:30 26.09.2019 (обновлено: 12:24 26.09.2019)
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© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen Тушение российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё, Норвегия
Тушение российского траулера Бухта Наездник в порту Тромсё, Норвегия
© REUTERS / NTB Scanpix/Rune Stoltz Bertinussen
Тушение российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё, Норвегия
МУРМАНСК, 26 сен - РИА Новости. Пожарные норвежского Тромсё не смогли за прошедшую ночь потушить пожар на российском траулере "Бухта Наездник", в радиусе 300 метров эвакуировано больше 100 жителей из-за угрозы взрыва аммиака на борту, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Сильный пожар на российском траулере, стоящем в порту Тромсё продолжается. Эвакуировано более 100 жителей из-за опасности взрыва аммиака, содержащегося на борту", - сообщает телерадиокомпания.
Полиция Тромсё в четверг утром сообщила в своем Twitter о том, что из-за продолжающегося пожара закрыт проезд по территории, прилегающей к порту, также перекрыт туннель и ряд улиц в округе.
В ночь на четверг полиция сообщила на пресс-конференции, что штаб по тушению из-за вышедшего из под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй - расширение зоны безопасности. Позже зона безопасности была расширена до 300 метров, произведена эвакуация жителей.
Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в среду в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет. Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, что траулер зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.
По информации из открытых источников, судно "Бухта Наездник" - средний морозильный рыболовный траулер, построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение - 2878 тонн, длина 64 метра, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в северо-восточной Атлантике.
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