Норвежские пожарные не смогли за ночь потушить российский траулер в Тромсё

МУРМАНСК, 26 сен - РИА Новости. Пожарные норвежского Тромсё не смогли за прошедшую ночь потушить пожар на российском траулере "Бухта Наездник", в радиусе 300 метров эвакуировано больше 100 жителей из-за угрозы взрыва аммиака на борту, сообщает телерадиокомпания Пожарные норвежского Тромсё не смогли за прошедшую ночь потушить пожар на российском траулере "Бухта Наездник", в радиусе 300 метров эвакуировано больше 100 жителей из-за угрозы взрыва аммиака на борту, сообщает телерадиокомпания NRK

"Сильный пожар на российском траулере, стоящем в порту Тромсё продолжается. Эвакуировано более 100 жителей из-за опасности взрыва аммиака, содержащегося на борту", - сообщает телерадиокомпания.

Полиция Тромсё в четверг утром сообщила в своем Twitter о том, что из-за продолжающегося пожара закрыт проезд по территории, прилегающей к порту, также перекрыт туннель и ряд улиц в округе.

В ночь на четверг полиция сообщила на пресс-конференции, что штаб по тушению из-за вышедшего из под контроля пожара рассматривает два варианта дальнейших действий, один из которых предполагает затопление траулера, второй - расширение зоны безопасности. Позже зона безопасности была расширена до 300 метров, произведена эвакуация жителей.

А между тем в норвежском Tromsø сгорел российский траулер «Бухта наездник», принадлежащий Karat Group из Мурманска. Экипаж из 29 человек эвакуирован. pic.twitter.com/ifSxPpLznD — Заполярье онлайн 🇳🇴 (@dm_eliseev) 25 сентября 2019 г.

Тушение пожара осложняется тем, что на борту находятся емкости с аммиаком, которые могут взорваться, а также тем, что судно дало крен по причине большого количества воды, которая используется для тушения пожара.

Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в среду в 10.59 по местному времени (11.59 мск). Все 29 членов экипажа эвакуированы, пострадавших, по данным судовладельца, нет. Как ранее РИА Новости сообщили в Мурманском траловом флоте, которому принадлежит судно, что траулер зашел в Тромсё для смены экипажа и проведения необходимого техобслуживания.