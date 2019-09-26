Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

По версии следствия, целью Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала, согласно которому военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии участвовали в массовых убийствах и жестоком обращении с гражданским населением.

"Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку", — подчеркнула Петренко.

В 1943-1944 годах формирования Латышского легиона СС проводили на оккупированной территории СССР карательные операции "Зимнее волшебство" и "Праздник весны", во время которых уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.

Эти преступления подтверждены историческими документами и показаниями свидетелей и попадают под шестую статью устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", напомнили в СК.

Висвалдис Лацис — бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист, по образованию филолог, обладатель высшей госнаграды Латвии — ордена Трех звезд.

В октябре 2006 года избран депутатом парламента от Союза зеленых и крестьян, а в ноябре вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.