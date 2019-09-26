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РИА Новости

Без срока давности. СК завел дело против ветерана Латышского легиона СС

09:20 26.09.2019 (обновлено: 19:26 26.09.2019)
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CC BY 2.0 / Saeima / Ernests Dinka / Saeimas sēdeЛатвийский политик Висвалдис Лацис
Латвийский политик Висвалдис Лацис
CC BY 2.0 / Saeima / Ernests Dinka / Saeimas sēde
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Как отметили в СК, в 2017 году Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины", где как бывший участник этой структуры одобрил и поддержал деятельность карателей в период Второй мировой на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.
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По версии следствия, целью Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала, согласно которому военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии участвовали в массовых убийствах и жестоком обращении с гражданским населением.

"Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должно активно и жестко пресекаться. Следственный комитет будет и впредь продолжать работу, направленную на выявление подобных фактов, давая каждому из них правовую оценку", — подчеркнула Петренко.

В 1943-1944 годах формирования Латышского легиона СС проводили на оккупированной территории СССР карательные операции "Зимнее волшебство" и "Праздник весны", во время которых уничтожили сотни деревень и тысячи мирных жителей.
Эти преступления подтверждены историческими документами и показаниями свидетелей и попадают под шестую статью устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран "оси", напомнили в СК.
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Висвалдис Лацис — бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС, публицист, по образованию филолог, обладатель высшей госнаграды Латвии — ордена Трех звезд.
В октябре 2006 года избран депутатом парламента от Союза зеленых и крестьян, а в ноябре вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.
В 2007 году предложил поручить правоохранительным органам обеспечить безопасность планируемого шествия легионеров СС.
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Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей
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В России,ежегодно от домашнего насилия погибает около трёх тысяч женщин и детей. А всё неймётся событиями 75 летней давности? Займитесь сегодняшними проблеммами! Что - слабо? Лучше историю ворошить? Так намного легче.
26 сентября, 11:43
Ника Гавриш
11000356
Они такие же и даже хуже !!!
26 сентября, 11:19
cchayser011
1911003
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