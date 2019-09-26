В Мытищах локализовали пожар в цехе по производству пластика

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пожар в одноэтажном здании в подмосковных Мытищах локализован на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
"Локализация на площади 350 кв.м.", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, возгорание началось по адресу: городской округ Мытищи, деревня Ульянково.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что в этом помещении находится цех по производству пластика.
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В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась.
В тушении было задействовано 23 человека и 4 единицы техники.