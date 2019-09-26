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РИА Новости

ОНФ выявил 190 нарушений на 146 объектах при мониторинге дорожных камер

09:09 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) во время всероссийского мониторинга установки дорожных камер выявили 190 нарушений на 146 объектах, сообщается в пресс-релизе ОНФ.
"Эксперты Общероссийского народного фронта проверили места размещения средств автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД (Правил дорожного движения) во всех регионах страны на соответствие нормативным требованиям. Также общественники собрали данные о практике применения таблички 8.23 "Фотовидеофиксация" и ее размещении вместе со знаками, установленными национальными стандартами и Правилами дорожного движения. Во время мониторинга эксперты ОНФ выявили 190 нарушений на 146 объектах", - указано в сообщении.
Отмечается, что большинство нарушений (108) касается информирования водителей - табличка "Фотовидеофиксация" либо не установлена, либо применялась с неустановленными ГОСТом знаками, размещалась на достаточно близком расстоянии от камер.
Помимо этого, в пресс-релизе говорится, что общественники зафиксировали 43 средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, установленные с отклонениями от нормативов. В большинстве случаев камеры расположены менее чем в трех метрах от края проезжей части. Возле 39 камер не соблюдено требование о размещении дорожных знаков и разметки вблизи автоматических устройств: например, отсутствие знаков о ступенчатом ограничении скорости, дублирующего дорожного знака 3.24 "Ограничение максимальной скорости" по направлению движения.
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Также, как указано в сообщении, эксперты обнаружили, что в ряде регионов средства автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД установлены внутри металлических боксов. Государственными стандартами такое размещение не определено. Поэтому возникает вопрос, к какой группе устройств - стационарных или передвижных - следует относить камеры в металлических боксах.
"На основании положений ГОСТов, такие конструкции эксперты ОНФ считают возможным отнести к стационарным техническим средствам автоматической фотовидеофиксации, учитывая, что они размещены на неподвижном основании и внутри металлических конструкций. Отсюда следует, что с техническими средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, размещенных в металлических боксах, должна применяться табличка 8.23 "Фотовидеофиксация", что в свою очередь сделано не было", - рассказал модератор тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги", депутат Госдумы Александр Васильев, слова которого приводит пресс-служба.
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ОНФАлександр Васильев (депутат)Общество
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