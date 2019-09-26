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РИА Новости

Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России

09:08 26.09.2019 (обновлено: 10:55 26.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД России
Посол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД России. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Мария Табак. Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий в конце нынешнего года свой пост, рассказал в интервью РИА Новости, что много лет шел к этой работе и что и после завершения командировки сохранит самые тесные связи с Россией.

"Я в России, потому что мне нравится Россия, — сказал посол. — К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились в России".

На вопрос, останется ли он связан с Россией профессионально, Бристоу улыбнулся и сказал: "Новости будут, когда будут новости".
Он признался, что нынешняя работа для него в некотором роде — работа мечты.
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"Я пришел работать в Форин-офис в год, когда кончилась холодная война (1990 год. — Прим. ред.). Эта работа — то, за чем я пошел в Форин-офис. При всех сложностях и разногласиях, которые у нас есть на уровне правительства, мы, Британия, пытаемся создать новый тип отношений с Россией и россиянами, и не только с правительством", — пояснил он.

Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам. "Даже в сложные времена, даже когда много разногласий между правительствами, мне не сложно позвать российских друзей и коллег прийти в мою резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура. В Британии есть что-то, что очень нравится россиянам, и наоборот. В наших отношениях много позитивного", — убежден посол.
На вопрос о том, какое напутствие он бы дал своей преемнице на посту посла Деборе Броннерт, Бристоу сказал: "Будет много проблем, сложностей. Но в конце концов нужно очень четко понимать, какого рода отношения мы хотим выстроить с Россией, и эти отношения базируются на сотрудничестве. Мы работаем с нашими друзьями, коллегами, партнерами так, как мы работаем и с другими международными партнерами — чтобы служить пользе обеих наших стран".
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Очень важным каналом коммуникации между странами, по мнению Бристоу, была и остается культура, причем, отметил посол, имеет смысл выходить за привычные рамки и осваивать новые сферы культурного сотрудничества.
"Есть много разных вещей — например фотография, это сфера, которая воздействует напрямую и рассказывает об обществе, в котором ты живешь. В ходе перекрестного Года музыки Великобритании и России мы пытались не сводить все только к классическим концертам с оркестром, но и раскрыть такие темы, как поп-музыка, музыкальное образование и особенно использование музыки в терапевтических целях, чтобы люди, которые, может, и не воспринимали себя как аудиторию, узнавали что-то о себе и о формах искусства", — пояснил Бристоу.
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Лори БристоуФорин-офисВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это тред такой, хныкать перед отчаливанием? Скатертьюдорога...
26 сентября, 09:15
CCicicipi
1201012
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