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РИА Новости

Третий чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел во Владивосток

09:04 26.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сен – РИА Новости. Чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с очередной группой эвакуированных на Шикотан членов аварийной плавбазы "Петр Житников" в четверг вылетел из аэропорта "Менделеево" на Кунашире во Владивосток, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп 23 сентября, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе. Из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 63 продолжают бороться с ликвидацией пожара в качестве аварийной бригады. На месте происшествия работают спасательные суда "Преданный" и "Атлас", а также пограничный корабль "Чукотка" и рыболовецкое судно "Чемпион". Открытого огня нет, сохраняется задымление.
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"Еще 70 членов (экипажа) плавбазы "Петр Житников" в 16.35 (08.35 мск) вылетели из Южно-Курильска во Владивосток", - рассказал глава администрации муниципального образования.
По словам мэра, этот же борт вернется за следующей группой из 70 человек. Их уже привезли в Южно-Курильск из Шикотана на судне "Суровск".
Ранее сообщалось, что в среду также двумя рейсами во Владивосток отправлены 135 членов экипажа "Петра Житникова".
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