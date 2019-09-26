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РИА Новости

Легализация многоженства в России "откроет ящик Пандоры", считают в СПЧ

09:03 26.09.2019
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© Fotolia / shockМужчина с тремя девушками в постели
Мужчина с тремя девушками в постели
© Fotolia / shock
Мужчина с тремя девушками в постели . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Легализация многоженства в России "откроет ящик Пандоры", так как в стране действует Семейный кодекс, в котором отношения для всех прописаны одинаково, считает ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным численным преимуществом женщин относительно мужчин. До этого глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.
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"В РФ действует единый документ в области семьи - это Семейный кодекс, в котором для всех отношения прописаны одинаково. И делать из него исключения..., когда у нас единое законодательство в многонациональном, многоконфессиональном государстве, когда мы говорим, что брак - это регистрация в органах ЗАГС, когда мы для себя определяем, что каждая пара, это мужчина и женщина, это семья, то ... мы открываем ящик Пандоры", - сказала Киркора РИА Новости.
По ее словам, при легализации многоженства начинается правовая коллизия - кому можно, а кому нельзя вступать в подобный брак, как рассчитывать алиментные обязательства и множество других вопросов.
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"Действительно, в традиции мусульманской иметь до четырех жен с равными условиями по отношению к каждой. И, действительно, сейчас, наверное, есть ситуации, когда мужчина не регистрирует брак, а фактически живет с несколькими семьями. Но у нас очень многие вообще перестали брак регистрировать. Но в данной ситуации это решение взрослых людей", - пояснила ответственный секретарь СПЧ.
Как отметила Киркора, неизбежно будет поднят и вопрос, а почему и женщины не имеют право быть с несколькими мужчинами в законных отношениях.
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"И вопрос, каким образом мы будем в светскую жизнь, связанную с регистрацией брака в органах ЗАГС, включать духовные традиции. А если русский мужчина, не являющийся мусульманином, но проживающий в республиках мусульманских, пожелает зарегистрировать брак с несколькими женщинами? Я думаю, волна домашнего насилия у нас увеличится. А если у нас мусульманин будет проживать не в мусульманском регионе? Как мы в этой истории будем решать вопрос о признании семейных отношений?" - задалась она вопросами.
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