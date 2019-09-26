В Мытищах загорелся цех по производству пластика

Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019

© Фото : ГУ МЧС по Московской области Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одноэтажное здание горит в подмосковных Мытищах на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание началось по адресу: городской округ Мытищи, деревня Ульянково.

"Поступила информация о задымление в одноэтажном строении площадью 60×20 метров. Площадь горения 350 квадратных метров. Угрозы распространения нет", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в этом помещении находится цех по производству пластика.

В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась.