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РИА Новости

В Мытищах загорелся цех по производству пластика

09:00 26.09.2019 (обновлено: 10:40 26.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Московской области Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019
 Пожар на пластиковом производстве в Мытищах. 26 сентября 2019
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одноэтажное здание горит в подмосковных Мытищах на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС РФ.
По данным ведомства, возгорание началось по адресу: городской округ Мытищи, деревня Ульянково.
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"Поступила информация о задымление в одноэтажном строении площадью 60×20 метров. Площадь горения 350 квадратных метров. Угрозы распространения нет", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в этом помещении находится цех по производству пластика.
В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступала, эвакуация не проводилась.
В тушении задействовано 23 человека и 4 единицы техники. Информация уточняется.
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