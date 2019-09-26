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РИА Новости

Саудовская Аравия практически восстановила добычу нефти, сообщила ОПЕК

09:00 26.09.2019 (обновлено: 12:26 26.09.2019)
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© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
НУР-СУЛТАН, 26 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия практически восстановила основную добычу нефти после атаки дронов на нефтеобъекты королевства, сообщил в четверг генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
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"Они (Саудовская Аравия. — Прим. ред.) практически полностью восстановили основную массу добычи (нефти. — Прим. ред.) и уже начали предпринимать меры по выполнению капитального ремонта, основного ремонта (пострадавших предприятий. — Прим. ред.). Мы можем выдохнуть с большим облегчением, что этот несчастный случай позади", — сказал Баркиндо на XII евразийском форуме KAZENERGY.
Он отметил, что безопасность поставок на мировой рынок остается топовым приоритетом.
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Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а уровень мощностей в нефтедобыче планируется восстановить до 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, и до 12 миллионов баррелей в день — до конца ноября.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку совершили бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Тегеран отрицает эти обвинения.
Расклад сил на мировом рынке нефти
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Расклад сил на мировом рынке нефти
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМохаммед БаркиндоОПЕКСаудовская АравияЭкономика
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