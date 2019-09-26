В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами, передает Эксперты предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами, передает RT со ссылкой на работу специалистов из РосдорНИИ.

В исследовании отмечается, что снег с проезжей части в России вывозится недостаточно быстро. Это замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок. Для решения этой проблемы эксперты предложили использовать так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Таким образом, снег и лед будут таять быстрее. Его можно укладывать как вдоль краев проезжей части, так и по всей ширине дороги.

В исследовании говорится, что электропроводящий бетон будет безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическая. Она объясняет это тем, что использование обыкновенного электричества может обойтись дорого.