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РИА Новости

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

08:56 26.09.2019 (обновлено: 13:21 26.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Эксперты предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и сугробами, передает RT со ссылкой на работу специалистов из РосдорНИИ.
В исследовании отмечается, что снег с проезжей части в России вывозится недостаточно быстро. Это замедляет движение автомобилей и ведет к увеличению числа пробок. Для решения этой проблемы эксперты предложили использовать так называемые теплые дороги: то есть укладывать электропроводящий цементобетон (ЭПБ). Таким образом, снег и лед будут таять быстрее. Его можно укладывать как вдоль краев проезжей части, так и по всей ширине дороги.
В исследовании говорится, что электропроводящий бетон будет безопасен для пешеходов и водителей за счет защитного слоя, а нижние слои дороги обеспечат заземление.
Директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская считает, что ЭПБ можно использовать локально, когда ситуация критическая. Она объясняет это тем, что использование обыкновенного электричества может обойтись дорого.
"Но если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным", — заключила Ирбитская.
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Популярные комментарии
В наши-то морозные зимы катушку устраивать. А главное- сколько денег закапывают в обычные дороги. Да и сколько слоев асфальта укладывают со временем. Хоть бы обычные дороги научились делать...
26 сентября, 09:33
tt.60rossiya
5330005
Положат обычный по цене электропроводящего
26 сентября, 11:08
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