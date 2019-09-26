На востоке Москвы пять человек попали в больницу после пожара в хостеле

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пять человек госпитализированы после пожара в хостеле в 6-этажном здании "Вернисаж" на территории Измайловского кремля в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"С отравлением продуктами горения госпитализированы пять человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 6-этажном здании "Вернисаж" на 1-м этаже находятся торговые павильоны, а на 2-6 этажах – хостелы.