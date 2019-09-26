Пассажиры аварийного Boeing рассказали о жесткой посадке в Барнауле

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пассажиры Boeing 767-300 рассказали, что часть травм люди получили во время эвакуации после экстренной посадки в аэропорту Барнаула.

"Приземление было не жестким, но, когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было", – рассказала пассажирка Евгения Антипова НТВ.

Другой пассажир Антон Булатов, также отметил, что в какой-то момент люди запаниковали. Однако, по его словам, все прошло успешно.

"Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы", – сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".