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РИА Новости

Пассажиры аварийного Boeing рассказали о жесткой посадке в Барнауле

08:48 26.09.2019 (обновлено: 08:59 26.09.2019)
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пассажиры Boeing 767-300 рассказали, что часть травм люди получили во время эвакуации после экстренной посадки в аэропорту Барнаула.
"Приземление было не жестким, но, когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было", – рассказала пассажирка Евгения Антипова НТВ.
Другой пассажир Антон Булатов, также отметил, что в какой-то момент люди запаниковали. Однако, по его словам, все прошло успешно.
"Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы", – сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Самолет Boeing 767-300 "Азур Эйр" приземлился с горящей стойкой шасси в аэропорту Барнаула. На борту воздушного судна, летевшего из Вьетнама, находился 341 человек. После жесткой посадки 49 человек обратились за медицинской помощью. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 05:46РИА Новости
В Барнауле рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета
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Boeing 767ВьетнамБарнаулПроисшествия
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