Пассажиры аварийного Boeing рассказали о жесткой посадке в Барнауле

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Пассажиры Boeing 767-300 рассказали, что часть травм люди получили во время эвакуации после экстренной посадки в аэропорту Барнаула.
"Приземление было не жестким, но, когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было", – рассказала пассажирка Евгения Антипова НТВ.
Другой пассажир Антон Булатов, также отметил, что в какой-то момент люди запаниковали. Однако, по его словам, все прошло успешно.
"Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы", – сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Самолет Boeing 767-300 "Азур Эйр" приземлился с горящей стойкой шасси в аэропорту Барнаула. На борту воздушного судна, летевшего из Вьетнама, находился 341 человек. После жесткой посадки 49 человек обратились за медицинской помощью. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.