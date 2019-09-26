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РИА Новости

Вода за минувшие сутки ушла из трех населенных пунктов на Дальнем Востоке

08:35 26.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из трех населенных пунктов в Хабаровском крае, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России.
"За сутки от воды освободились три населенных пункта, 14 жилых домов и 65 приусадебных участка в Хабаровском крае. В Еврейской автономной области четыре жилых дома, 104 приусадебных участка", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области в 13 муниципальных образованиях в зоне паводка находится 101 населенный пункт. Из них остаются подтопленными в 75 населенных пунктов, 389 жилых домов с населением 711 человек, 2537 приусадебных участков, один социально значимый объект и 112 участков автомобильных дорог. Добавляется, что отрезанных населенных пунктов нет.
Кроме того, за сутки проведена откачка воды и очищены 103 подворья, просушены 58 домов, вывезены 25 кубометров мусора, восстановлены протяженностью 20,41 км участки автодорог.
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