Вода за минувшие сутки ушла из трех населенных пунктов на Дальнем Востоке

"За сутки от воды освободились три населенных пункта, 14 жилых домов и 65 приусадебных участка в Хабаровском крае. В Еврейской автономной области четыре жилых дома, 104 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области в 13 муниципальных образованиях в зоне паводка находится 101 населенный пункт. Из них остаются подтопленными в 75 населенных пунктов, 389 жилых домов с населением 711 человек, 2537 приусадебных участков, один социально значимый объект и 112 участков автомобильных дорог. Добавляется, что отрезанных населенных пунктов нет.