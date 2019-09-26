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РИА Новости

В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль на Транссибе

08:19 26.09.2019 (обновлено: 10:28 26.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Грузовой поезд и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в ЕАО, никто не пострадал, движение поездов остановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"В 13.41 (06.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга. Водитель и пассажир микрогрузовика успели выпрыгнуть до столкновения", - сказал собеседник.
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© Фото : МЧС РоссииСтолкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019
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