В ЕАО столкнулись поезд и автомобиль на Транссибе

Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019

Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019

© Фото : МЧС России Столкновение грузового поезда и автомобиля на участке Транссиба в ЕАО. 26 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Грузовой поезд и автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в ЕАО, никто не пострадал, движение поездов остановлено, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"В 13.41 (06.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о столкновении грузового поезда и автомобиля на железнодорожном переезде в поселке Кирга. Водитель и пассажир микрогрузовика успели выпрыгнуть до столкновения", - сказал собеседник.

По его словам, машина лежит на соседнем пути. Пока железнодорожное движение перекрыто. В МЧС уточнили, что это основная ветка Транссиба.