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РИА Новости

Облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве

08:08 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие в Александровском саду в Москв
Прохожие в Александровском саду в Москв
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления. В такой ситуации в Москве и по области облачно и без осадков. В центре города воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области плюс 3-13", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, в течение дня показания барометров изменятся мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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