МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления. В такой ситуации в Москве и по области облачно и без осадков. В центре города воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, по области плюс 3-13", - сообщил Леус.