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РИА Новости

Во Франции вспыхнул пожар на химзаводе

08:05 26.09.2019 (обновлено: 09:10 26.09.2019)
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© REUTERS / Blas Garcia PhotographyПожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
Пожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
© REUTERS / Blas Garcia Photography
Пожар на химическом заводе Lubrizol в Руане, Франция. 26 сентября 2019
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул во французском городе Руан на предприятии Lubrizol, сообщила префектура департамента Приморская Сена.
Lubrizol - поставщик специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков.

"Пожар продолжается на предприятии Lubrizol в Руане, службы спасения на месте", - написала префектура в Twitter.

По данным газеты Parisien, на место пожара прибыли около 130 пожарных. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.
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2 сентября, 16:58РИА Новости
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