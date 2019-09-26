Во Франции вспыхнул пожар на химзаводе

"Пожар продолжается на предприятии Lubrizol в Руане, службы спасения на месте", - написала префектура в Twitter .

По данным газеты Parisien, на место пожара прибыли около 130 пожарных. Завод относится к категории SEVESO - это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за присутствия потенциально опасных сырьевых материалов.