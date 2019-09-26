Польский режиссер Занусси приедет в Москву на ретроспективу своих картин

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ретроспектива Кшиштофа Занусси откроется в Москве военной драмой "Год спокойного солнца", его представят зрителям сам режиссер и исполнительница главной роли Майя Коморовска, сообщили РИА Новости организаторы смотра.

Выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси за годы творчества снял множество документальных и художественных фильмов, как для большого экрана, так и для телевидения. В его фильмографии - более 80 картин. В июне этого года Занусси отметил 80-летие, и специально к этому событию Польский культурный центр в Москве и проект КАРО.Арт организуют ретроспективу его работ.

"Мы представим вам одиннадцать картин режиссёра, среди которых "Год спокойного солнца", "Защитные цвета", дипломная работа "Смерть провинциала". Ретроспектива даст возможность посмотреть его редкие картины, такие как "Гипотеза", "Спираль", а также малоизвестные короткометражки, включая образовательную документальную ленту "Компьютеры". Завершим ретроспективу последним творением Кшиштофа Занусси - фильмом "Эфир", - говорится в сообщении пресс-службы.

На открытие в столицу приедет сам Занусси. Вместе с актрисой Майей Коморовской он представит гостям военную драму "Год спокойного солнца" 1985 года, которая принесла режиссеру "Золотого льва" Международного венецианского кинофестиваля. События картины разворачиваются в первые годы после окончания Второй мировой войны в Польше. По сюжету, Эмилия знакомится с офицером Норманом, который приезжает в страну расследовать преступления, совершенные в годы войны, и влюбляется. Он предлагает девушке тайно покинуть Польшу, но чувство долга не позволяет ей сделать этого.

По словам организаторов, идея ретроспективы состоит в том, чтобы показать разнообразие работ Занусси, начиная с раннего периода его творчества и заканчивая сегодняшним днем. Фестиваль продлится с 26 по 30 сентября.