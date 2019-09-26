Противопаводковые отряды ВВО в Приамурье перешли на повседневный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен - РИА Новости. Сводные противопаводковые отряды Амурского территориального гарнизона Восточного военного округа (ВВО) переведены на повседневный режим дежурства, сообщает пресс-служба ВВО.

"Решение принято в связи с планомерным падением уровня рек и снятием режима ЧС в муниципалитетах. Территориальный центр управления штаба общевойсковой армии ВВО продолжает осуществлять мониторинг паводковой обстановки в регионе в круглосуточном режиме", - говорится в информации.

В 2019 году военнослужащие, входящие в состав сводных отрядов, неоднократно привлекались к оказанию помощи населению. В июле спасательный отряд железнодорожного соединения ВВО за несколько суток навел систему дамб вблизи города Свободный, в результате чего удалось предотвратить подтопление домов. Также военнослужащие были задействованы при срочной эвакуации населения в городе Белогорск. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища оказывали помощь в строительстве гидрозащитных сооружений в Благовещенске.

После ухода воды в пострадавших населенных пунктах специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к дезинфекции территорий. В течение полутора месяцев работы вались в десятках пострадавших населенных пунктов. Обрабатывались дома, придомовые территории, дороги, а также промышленные объекты. Всего было обработано более 1 тысячи домов.

"Все работы проводились по просьбе главы региона. Оперативная помощь военных позволила устранить или минимизировать ущерб от природной стихии, а также не допустить массовых вспышек инфекций",- отмечает округ.