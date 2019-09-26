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РИА Новости

Противопаводковые отряды ВВО в Приамурье перешли на повседневный режим

07:10 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен - РИА Новости. Сводные противопаводковые отряды Амурского территориального гарнизона Восточного военного округа (ВВО) переведены на повседневный режим дежурства, сообщает пресс-служба ВВО.
"Решение принято в связи с планомерным падением уровня рек и снятием режима ЧС в муниципалитетах. Территориальный центр управления штаба общевойсковой армии ВВО продолжает осуществлять мониторинг паводковой обстановки в регионе в круглосуточном режиме", - говорится в информации.
В 2019 году военнослужащие, входящие в состав сводных отрядов, неоднократно привлекались к оказанию помощи населению. В июле спасательный отряд железнодорожного соединения ВВО за несколько суток навел систему дамб вблизи города Свободный, в результате чего удалось предотвратить подтопление домов. Также военнослужащие были задействованы при срочной эвакуации населения в городе Белогорск. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища оказывали помощь в строительстве гидрозащитных сооружений в Благовещенске.
После ухода воды в пострадавших населенных пунктах специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты приступили к дезинфекции территорий. В течение полутора месяцев работы вались в десятках пострадавших населенных пунктов. Обрабатывались дома, придомовые территории, дороги, а также промышленные объекты. Всего было обработано более 1 тысячи домов.
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"Все работы проводились по просьбе главы региона. Оперативная помощь военных позволила устранить или минимизировать ущерб от природной стихии, а также не допустить массовых вспышек инфекций",- отмечает округ.
В Приамурье 25 июля был введен режим ЧС регионального значения. В результате проливных дождей в июле-августе в Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, в зону подтопления попало 135 населенных пунктов, где проживают 15,5 тысячи человек. Подтоплены оказались 871 жилой дом, в которых проживаю 2201 человек, непригодны для дальнейшего проживания 387 жилых, в зону паводка также попали 6638 приусадебных участков, пострадали восемь социальных объектов. Повреждены 44 моста и более 500 километров дорог. Пострадал урожай на площади 254 тысячи гектаров. Общий материальный ущерб от паводка составил более 6,4 миллиарда рублей.
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