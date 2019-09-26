Глава МИД КНР отметил высокий уровень российско-китайских отношений

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Российско-китайские отношения смогли преодолеть идеологические и историко-культурные различия, а в будущем смогут пройти все препятствия и сложности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в статье к 70-летию установления российско-китайских отношений, опубликованной в "Российской газете" и "Жэньминь Жибао".
Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года будет отмечаться 70-летие образования КНР.
"В канун 70-летия установления дипломатических отношений мы можем с гордостью сказать, что китайско-российские связи преодолели идеологические и культурно-исторические различия. Сформирована в высшей степени конструктивная, устойчивая, обладающая богатейшим стратегическим содержанием образцовая модель взаимодействия крупных держав", - заявил Ван И.
Китайский министр выразил уверенность в том, что под руководством лидеров двух стран, а также при активном участии и поддержке народов российско-китайские отношения обязательно смогут преодолеть все препятствия и трудности, будут идти в ногу со временем и добьются еще лучших результатов на благо двух стран и всего мира.