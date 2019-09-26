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РИА Новости

США и Южная Корея начали в Сеуле диалог по вопросам обороны

07:01 26.09.2019
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeАмериканские военные на территории Республики Корея
Американские военные на территории Республики Корея
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Американские военные на территории Республики Корея. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американские и южнокорейские военные начали в Сеуле проходящие раз в два года переговоры по обороне, в ходе которых обсудят региональную безопасность и ряд других вопросов, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.
"Обе стороны должны обсудить общие вопросы безопасности двух стран, включая сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира, передачу оперативного контроля в военное время (OPCON) и способы укрепления будущего союза", - приводит агентство заявление министерства обороны.
Сообщается, что в ходе встречи стороны рассмотрят ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове на фоне пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в последние месяцы.
Отмечается, что делегацию Южной Кореи на переговорах возглавляет заместитель министра обороны Чун Сук Хван, а США - заместитель помощника министра обороны по Восточной Азии Хейно Клинк.
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