США и Южная Корея начали в Сеуле диалог по вопросам обороны

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американские и южнокорейские военные начали в Сеуле проходящие раз в два года переговоры по обороне, в ходе которых обсудят региональную безопасность и ряд других вопросов, сообщает агентство Американские и южнокорейские военные начали в Сеуле проходящие раз в два года переговоры по обороне, в ходе которых обсудят региональную безопасность и ряд других вопросов, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

"Обе стороны должны обсудить общие вопросы безопасности двух стран, включая сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира, передачу оперативного контроля в военное время (OPCON) и способы укрепления будущего союза", - приводит агентство заявление министерства обороны.

Сообщается, что в ходе встречи стороны рассмотрят ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове на фоне пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности в последние месяцы.