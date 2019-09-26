Новосибирским школам запретили "звонки для учителя"

НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, которые устанавливали, что звонок дается только для учителя, и предусматривали наказания школьникам за "рецидив".

"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

В прокуратуре пояснили, что это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. По санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе — 40 минут.

"В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении в связи с этим наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться", — сообщает прокуратура.