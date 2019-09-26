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РИА Новости

Новосибирским школам запретили "звонки для учителя"

06:57 26.09.2019 (обновлено: 12:51 26.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкШкольная перемена
Школьная перемена
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Школьная перемена. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, которые устанавливали, что звонок дается только для учителя, и предусматривали наказания школьникам за "рецидив".
"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
В прокуратуре пояснили, что это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. По санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе — 40 минут.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении в связи с этим наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться", — сообщает прокуратура.
Надзорное ведомство опротестовало 11 правовых актов, в результате чего противоречащие законодательству положения из них исключили.
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Новосибирская областьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Растите дальше поколение, без уважения ко всем старшим. 👎
26 сентября, 07:01
mmoped74nygan
159105053
Продолжайте двигаться в этом направлении, когда «онижедети» знают только свои права, но не знают обязанностей!
26 сентября, 07:41
Руслан Тлеуж
170100232
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