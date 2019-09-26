При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали 56 человек

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
"Одна пассажирка находится в больнице", — уточнил собеседник агентства. Остальных осмотрели и отпустили домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Как рассказали в региональном Минздраве, у находящейся в краевой клинической больнице женщины диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника.
В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на следовавшем из Вьетнама воздушном судне произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметили в ведомстве.
Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk— Пятый канал Новости (@5tv) 25 сентября 2019 г.