При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали 56 человек

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

"Одна пассажирка находится в больнице", — уточнил собеседник агентства. Остальных осмотрели и отпустили домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.

Как рассказали в региональном Минздраве, у находящейся в краевой клинической больнице женщины диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника.