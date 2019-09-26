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РИА Новости

При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали 56 человек

06:54 26.09.2019 (обновлено: 10:15 26.09.2019)
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"
БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.
"Одна пассажирка находится в больнице", — уточнил собеседник агентства. Остальных осмотрели и отпустили домой. Ранее сообщалось о 49 пострадавших.
Учения МЧС в аэропорту Барнаула
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В МЧС отработали тушение пожара в самолете незадолго до настоящей аварии
Как рассказали в региональном Минздраве, у находящейся в краевой клинической больнице женщины диагностировали ушибы почек и поясничного отдела позвоночника.
В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на следовавшем из Вьетнама воздушном судне произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметили в ведомстве.
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