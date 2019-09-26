Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T10:41Z
https://ria.ru/20190926/1559140763.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154349/43/1543494393_0:155:3072:1883_1036x0_80_0_0_2b0d8d07b411ff5c913c2dad625aefdd.jpg
РИА Новости

Демократы призвали расследовать задержку военной помощи Украине

06:26 26.09.2019 (обновлено: 10:41 26.09.2019)
4559
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские сенаторы-демократы призвали Министерство обороны расследовать задержку военной помощи Украине, сообщает издание Hill.
Во вторник Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит выделение средств Киеву до тех пор, пока свой вклад не будут делать другие страны.
"Задержка, похоже, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в сфере безопасности в критический момент и вызывает серьезные вопросы о том, не были ли сотрудники Министерства обороны вовлечены в какую-либо схему, нацеленную на политического оппонента", — пишет Ричард Дурбин инспектору Пентагона Гленну Файну.
Дурбин призвал Файна тщательно изучить потенциальную роль Минобороны в обвинениях, согласно которым Трамп попытался сделать помощь условием для расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
25 сентября, 17:04РИА Новости
Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в беседе с Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена.
Байден-старший лидирует среди демократов в президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Неспортивное поведение
25 сентября, 16:34РИА Новости
Неспортивное поведение
1211311519
Обсудить 13
Импичмент Дональда ТрампаРичард ДурбинДональд ТрампМинистерство обороны СШАКонгресс СШАВладимир ЗеленскийСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Киев уже никогда не вернет Крым
Телеведущий Максим Галкин
"Люди на грани выживания": Галкин пожаловался на экологию в России
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали 56 человек
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Здание Белого в Вашингтоне
Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Опубликовано письмо американского разведчика о "давлении Трампа на Украину"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Зеленский заявил, что Трамп пообещал помочь с "возвращением" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния