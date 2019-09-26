Демократы призвали расследовать задержку военной помощи Украине

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американские сенаторы-демократы призвали Министерство обороны расследовать задержку военной помощи Украине, сообщает издание Американские сенаторы-демократы призвали Министерство обороны расследовать задержку военной помощи Украине, сообщает издание Hill

Во вторник Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит выделение средств Киеву до тех пор, пока свой вклад не будут делать другие страны.

"Задержка, похоже, препятствует уставному обязательству министерства предоставлять Украине помощь в сфере безопасности в критический момент и вызывает серьезные вопросы о том, не были ли сотрудники Министерства обороны вовлечены в какую-либо схему, нацеленную на политического оппонента", — пишет Ричард Дурбин инспектору Пентагона Гленну Файну.

Дурбин призвал Файна тщательно изучить потенциальную роль Минобороны в обвинениях, согласно которым Трамп попытался сделать помощь условием для расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в беседе с Владимиром Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена.

Байден-старший лидирует среди демократов в президентской гонке и может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.