Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.

К настоящему времени в больнице из обратившихся за медпомощью остается один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.

По словам собеседника агентства, женщине поставлен предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.

Остальные после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Жесткая посадка "Боинга"

По данным министерства транспорта края, в 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула произошло ЧП с самолетом Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр", летевшим чартерным рейсом в Камрань (Вьетнам). На его борту находился 341 человек, включая десять членов экипажа.

По предварительной информации, задымилась правая стойка шасси. Командир после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.

Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений никто не получил. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что все службы аэропорта сработали оперативно.

Сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передается губернатору.