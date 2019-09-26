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РИА Новости

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

05:57 26.09.2019 (обновлено: 07:17 26.09.2019)
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© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
© Фото : группа "Авиационные новости 24" во "ВКонтакте"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.
К настоящему времени в больнице из обратившихся за медпомощью остается один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
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По словам собеседника агентства, женщине поставлен предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника.
Остальные после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Жесткая посадка "Боинга"

По данным министерства транспорта края, в 21.13 (17.13 мск) в аэропорту Барнаула произошло ЧП с самолетом Boeing 767-300 авиакомпании "Азур Эйр", летевшим чартерным рейсом в Камрань (Вьетнам). На его борту находился 341 человек, включая десять членов экипажа.
По предварительной информации, задымилась правая стойка шасси. Командир после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу.
Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. Тяжких телесных повреждений никто не получил. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой медицинской помощи.
В ведомстве отметили, что все службы аэропорта сработали оперативно.
Сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур. Ситуация по оказанию медпомощи пассажирам находится на контроле министра здравоохранения и оперативно передается губернатору.
Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов.
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