В Барнауле рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Только один человек остался в больнице после жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.

Собеседник агентства уточнил, что женщине поставлен предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника. Она находится в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Остальные после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс.