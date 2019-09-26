В Барнауле рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке самолета

БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. Только один человек остался в больнице после жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула, сообщили РИА Новости в минздраве Алтайского края.
Собеседник агентства уточнил, что женщине поставлен предварительный диагноз: ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника. Она находится в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
Остальные после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.
В среду вечером в Барнауле совершил жесткую посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. По предварительной информации, на борту следовавшего из Вьетнама судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс.
По данным минздрава, всего зафиксировано 49 обращений за медицинской помощью. В то же время, как сообщило СК, количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта по состоянию на утро составило 56 человек.