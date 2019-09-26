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РИА Новости
Культура

На развитие кинематографии могут направить 22,6 миллиарда рублей

05:43 26.09.2019 (обновлено: 05:59 26.09.2019)
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© МоскомархитектураПроект дизайна новых павильонов киноконцерна "Мосфильм"
Проект дизайна новых павильонов киноконцерна Мосфильм
© Москомархитектура
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объем средств, направленных на сохранение и развитие кинематографии, может превысить 22,6 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, в 2020 году на сохранение и развитие кинематографии планируется выделить свыше 6,3 миллиарда рублей, в 2021-м - более 7,7 миллиарда, в 2022-м - более 8,4 миллиарда.
На поддержку деятельности по производству анимационных фильмов могут направить более 8,7 миллиарда рублей в 2020-2022 годах. Объем средств на поддержку цирковых организаций может составить 3,6 миллиарда рублей за три года.
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