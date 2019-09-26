На развитие кинематографии могут направить 22,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Объем средств, направленных на сохранение и развитие кинематографии, может превысить 22,6 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на сохранение и развитие кинематографии планируется выделить свыше 6,3 миллиарда рублей, в 2021-м - более 7,7 миллиарда, в 2022-м - более 8,4 миллиарда.