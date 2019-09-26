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РИА Новости

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

05:41 26.09.2019 (обновлено: 06:49 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В НАТО заявили, что не доверяют предложению России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности.
Представитель альянса Оана Лунгеску сообщила РИА Новости, что инициатива Москвы "игнорирует реальность на местах". Она обвинила Россию в том, что она уже "в нарушение договора о РСМД" "развернула SSC-8".
Запуск южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo II во время совместных учений США и Южной Кореи
25 сентября, 20:59Сказано в эфире
Политолог объяснил, чем интересно для европейцев предложение России по РСМДВ европейских странах изучают предложение президента РФ о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал, каков интерес европейцев в реализации российского предложения.
"До тех пор пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением", — отметила она.
Лунгеску призвала Россию "вести себя как ответственный международный субъект".
Она добавила, что союзники по альянсу провели собственную оценку и пришли к выводу, что эта ракета "нарушает договор о РСМД". Москва настаивает, что у нее радиус действия менее 500 километров.
"Мы не будем зеркально отвечать на то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования", — заключила Лунгеску.
Она добавила, что союзники по-прежнему "твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению".
Глава Чешской Республики Милош Земан
25 сентября, 19:48РИА Новости
Президент Чехии изучает предложение Путина о моратории на РСМД

Комментарий Лаврова

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО, прежде чем заявлять, что предложение России по введению моратория на размещение РСМД не заслуживает доверия, должны объяснить последовательный отказ от приглашений Москвы к диалогу и уход от всех приглашений обсудить существо обвинений.
"Не говоря уже о том, что американцы только через три года, после того как они нас обвинили, наконец нам сказали, о чем идет речь, дали номер изделия и дату испытаний", — сказал Лавров в интервью "Коммерсанту".
"На что мы им тут же сообщили, что испытания были, изделие есть, и пригласили приехать и посмотреть", — добавил он.
По словам Лаврова, на предложения России показать доказательства того, что испытанная ракета нарушает ДРСМД, был получен категорический отказ.

"Крайне опасный цинизм"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал крайне опасным цинизмом заявления Североатлантического альянса о не заслуживающим доверия предложении Москвы по мораторию на размещение РСМД.
По его словам, мораторий мог бы стать гарантией безопасности, прежде всего, для Европы.
"Ответственность за слом ДРСМД лежит на США. Их европейским союзникам по НАТО стоит задуматься о своём будущем, а не создавать новые угрозы из-за евроатлантической солидарности", — написал Слуцкий в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин
25 сентября, 16:21РИА Новости
В Германии получили послание Путина о моратории на размещение РСМД в Европе

Предложение Путина

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Послание президента последовало после прекращения действия договора о РСМД.

Ситуация с ДРСМД

Ранее минобороны заявило, что "Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности".
Военное ведомство подчеркнуло, что Москва "не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира, до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".
ДРСМД прекратил действие 2 августа. В начале года США объявили об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва отвергает все обвинения.
В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.
Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении соглашения являются голословными
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Леонид СлуцкийСергей ЛавровМИД РФГосдума РФНАТОЕвросоюзЕвропаРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
если бы у нас были такие ракеты, зачем бы "пуляли" по террористам в Сирии чёрте от куда
26 сентября, 06:14
АВАлександр Вохминцев
2401015
Россия теперь вправе ввести санкции против ЕС и прекратить поставки сырья и энергоресурсов. ))))
26 сентября, 12:12
iil.1964
750000
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