Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа надеется, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в итоге переданы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских официальных лиц.
Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.
По словам официальных лиц, в администрации Трампа надеются на то, что 30 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные расходы к понедельнику.
При этом они не смогли ответить, вызвана ли возможная задержка распоряжением президента США о заморозке около 400 миллионов долларов американского помощи Украине.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.