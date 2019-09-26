Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа надеется, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в итоге переданы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских официальных лиц.

Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.

По словам официальных лиц, в администрации Трампа надеются на то, что 30 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные расходы к понедельнику.

При этом они не смогли ответить, вызвана ли возможная задержка распоряжением президента США о заморозке около 400 миллионов долларов американского помощи Украине.