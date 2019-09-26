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РИА Новости

Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву

05:35 26.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа надеется, что 30 из 250 миллионов долларов военной помощи для Украины не будут в итоге переданы, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух американских официальных лиц.
Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины.
По словам официальных лиц, в администрации Трампа надеются на то, что 30 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине, не будут включены в бюджетные расходы к понедельнику.
При этом они не смогли ответить, вызвана ли возможная задержка распоряжением президента США о заморозке около 400 миллионов долларов американского помощи Украине.
Президент США Дональд Трамп
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Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. По данным источников, Трамп распорядился временно блокировать выделение около 400 миллионов долларов на военную помощь Украине. Соответствующее распоряжение американского лидера, по словам чиновников, было передано госдепартаменту и Пентагону в середине июля, приблизительно за неделю до телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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