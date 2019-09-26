Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T06:08Z
https://ria.ru/20190926/1559140360.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149539/94/1495399470_0:333:3010:2026_1036x0_80_0_0_c3ec34c3f0c76b5a6620481a9186d280.jpg
РИА Новости

В Москве 15 человек спасли от пожара на территории Измайловского кремля

05:19 26.09.2019 (обновлено: 06:08 26.09.2019)
2417
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЦентр культуры и развлечений "Кремль в Измайлово" в Москве.
Центр культуры и развлечений Кремль в Измайлово в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. При пожаре в здании на территории Измайловского кремля в Москве спасли 15 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожар произошел в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж на площади восемь квадратных метров. В 3.38 возгорание было ликвидировано.
По информации из открытых источников, в здании находится хостел "Петр I".
"Пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие – всех спасенных передали медикам для осмотра", — говорится в сообщении.
Пожарные машины в Москве
25 сентября, 15:21РИА Новости
В Москве потушили пожар в ледовом дворце
1522026
МЧС РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Жесткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
При жесткой посадке Boeing в Барнауле пострадали 56 человек
РИА
Новости
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Лента
новостей
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал о содержании беседы с Лавровым
Телеведущий Максим Галкин
"Люди на грани выживания": Галкин пожаловался на экологию в России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых
В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
Пожарные машины в Москве
В Москве потушили пожар в ледовом дворце
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Домашние соленья в Италии
Россияне постепенно перестают делать домашние заготовки на зиму
Танк M1 Abrams
Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
05:33Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
Лента новостейМолния