В Москве 15 человек спасли от пожара на территории Измайловского кремля

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. При пожаре в здании на территории Измайловского кремля в Москве спасли 15 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Пожар произошел в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж на площади восемь квадратных метров. В 3.38 возгорание было ликвидировано.
По информации из открытых источников, в здании находится хостел "Петр I".
"Пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие – всех спасенных передали медикам для осмотра", — говорится в сообщении.
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