В Москве 15 человек спасли от пожара на территории Измайловского кремля

Центр культуры и развлечений "Кремль в Измайлово" в Москве.

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. При пожаре в здании на территории Измайловского кремля в Москве спасли 15 человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар произошел в административном здании по адресу Измайловское шоссе, дом 73ж на площади восемь квадратных метров. В 3.38 возгорание было ликвидировано.

По информации из открытых источников, в здании находится хостел "Петр I".