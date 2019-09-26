Лавров и Гутерреш обсудили формирование конституционного комитета в Сирии

ООН, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили формирование конституционного комитета САР, сообщает организация.
Встреча прошла в среду.
"Генсек встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудил создание конституционного комитета в Сирии, а также последнее развитие событий в ряде региональных кризисов", - отмечается в сообщении.
Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что комитет соберется в ближайшие недели. Он также отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.