В США выделяют дополнительную гуманитарную помощь для Венесуэлы

Американские военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США выделяют дополнительную гумпомощь Венесуэле в размере около 119 миллионов долларов, сообщили в госдепартаменте.

"(Госсекретарь США Майк - ред.) Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере почти 119 миллионов долларов США", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

В ведомстве вновь подчеркнули о поддержке главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который ранее незаконно провозгласил себя президентом страны. "США продолжат оказывать поддержку народу Венесуэлы во время этого гуманитарного, политического и экономического кризиса, и мы просим другие страны действовать соответствующе", - следует из комментария.