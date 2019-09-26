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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В США выделяют дополнительную гуманитарную помощь для Венесуэлы

05:11 26.09.2019
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© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканские военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
Американские военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. США выделяют дополнительную гумпомощь Венесуэле в размере около 119 миллионов долларов, сообщили в госдепартаменте.
"(Госсекретарь США Майк - ред.) Помпео объявил в Нью-Йорке о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере почти 119 миллионов долларов США", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.
В ведомстве вновь подчеркнули о поддержке главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который ранее незаконно провозгласил себя президентом страны. "США продолжат оказывать поддержку народу Венесуэлы во время этого гуманитарного, политического и экономического кризиса, и мы просим другие страны действовать соответствующе", - следует из комментария.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
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