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РИА Новости

Россияне постепенно перестают делать домашние заготовки на зиму

05:08 26.09.2019 (обновлено: 07:30 26.09.2019)
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CC0 / SeppH / Домашние соленья в Италии
Домашние соленья в Италии
CC0 / SeppH /
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Домашние заготовки на зиму делает треть россиян, однако показатель за последние годы снижается: например, в 2011 году заготовками занималась половина граждан, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналогичные опросы проводились в 2011 году и в 2015 году. "Полученные результаты показали, что постепенно россияне перестают делать домашние заготовки на зиму и уменьшают их объемы в общей продуктовой корзине", — указывает холдинг.
Согласно результатам исследования, загородные дачи или приусадебные участки есть у 43% респондентов, причем 89% из них, как и в ходе предыдущего опроса, сообщили о наличии собственного огорода. В свою очередь 86% из этих опрошенных делают заготовки из овощей и фруктов со своего участка.
"В пересчете на все население страны получается, что ровно треть россиян (33%) занимается домашними заготовками на зиму. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году 47% делали домашние заготовки, а в 2011 году — половина опрошенных (50%)", — указывает "Ромир". В свою очередь 15% респондентов, которые делают заготовки на зиму, сообщили, что домашние заготовки составляют половину и более их общей продуктовой корзины.
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В 2015 году такой ответ дали столько же опрошенных, а в 2011 году — 30%. До 20% с 37% в 2015 году снизилась доля россиян, у которых доля заготовок в общем объеме потребляемых продуктов занимает 30-49%. Кроме того, 37% опрошенных в 2019 году сообщили, что объем собственных фруктов и овощей составляет 10-29% от продуктовой корзины, тогда как в 2015 году таких было 31%, в 2011 году — 32%.
"Одной из причин отказа россиянами от домашних заготовок является развитие современной торговли, которая позволяет в какой-то степени снимать поведенческую тревожность. Однако это не отменяет того факта, что наши соотечественники все равно продолжают восполнять собственную продуктовую корзину за счет подсобного хозяйства, консервирования и прочего", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин.
В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Продающиеся в магазинах альтернативы - откровенная дрянь. Даже свежие овощи безвкусны и неароматны, как выращенные своими руками, или, хотя бы, не в массовом производстве. Но, люди становятся ленивее, проще приучить себя есть дрянь.
26 сентября, 08:38
dejavu_2001
1200001
Тоже больше не занимаюсь закрутками : соль вредно, бутулизм опасно, витамины не сохраняются. Поэтому замараживаю : витамины сохранены, соль не нужна. Кстати, опрос был касаемо только консервирования, а может россияне начали замораживать. Это озночает, что перестали делать заготовки?
26 сентября, 08:46
ttandalova73
910002
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