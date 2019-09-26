В США планируют антимонопольное расследование против Facebook, пишут СМИ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США намеревается начать антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc. после призыва со стороны генпрокурора Уильяма Барра, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook по приобретению потенциальных конкурентов.

Как сообщил источник, Барр побудил Минюст начать антимонопольное расследование в отношении Facebook. По его словам, расследование Министерства юстиции будет отличаться от того, которое ведет FTC.

Отмечается, что расследования Министерства юстиции и FTC являются дополнением к расследованиям, которые проводят генпрокурор и судебный комитет палаты представителей.

В июне судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщили, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.