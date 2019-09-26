В России может быть налажено производство израильских военных роботов

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Израильская компания General Robotics, специализирующаяся на выпуске роботизированных решений для военных, может организовать производство боевых роботов на территории России, сообщил РИА Новости ее ключевой инвестор Кенес Ракишев.

"Вполне возможно, будет открыто производство либо в Казахстане, либо в России, но место не принципиально, так как это единое экономическое пространство", - сказал Ракишев.

Он отметил, что заказчиков из России на продукцию израильской компании пока нет.

Основной продукцией General Robotics являются небольшие робототехнические комплексы на гусеничном шасси, которые применяются для проведения спецопераций. Робот весом 11,5 кг с гусеницами и ластами может подниматься по лестницам и препятствиям и справляться с наклоном 40° и боковым наклоном 30°, автономно работать от двух до пяти часов в зависимости от профиля миссии.

Помимо роботов, компания занимается созданием комплекса против беспилотных летательных аппаратов. Система Pitbull-3 Anti Drone комплектуется пулеметами калибра 7,62 или 5,56 мм. Их дополняет оптоэлектронный блок. Радар обеспечивает дальность обнаружения беспилотников, равную 5 км, а система помех, работающая на пяти различных частотных диапазонах, способна разрушать различные каналы передачи данных, используемые дронами для управления, GPS и загрузки видео.

По словам Ракишева, как показали недавние события в Саудовской Аравии, противодействие боевым дронам становится одной из важнейших задач обеспечения безопасности в современном мире. "Усиление нелетальных возможностей вооружения, производимого нашей компанией, позволяет перехватывать дроны во время полета, обеспечивая безопасность периметра", - сказал он.

Атаки на королевство

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Алла". В результате взрывов и пожаров добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки от общего объема в 9,8 млн баррелей.