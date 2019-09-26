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РИА Новости

Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения

04:57 26.09.2019
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© AP Photo / Elaine ThompsonПросмотр игры Dota 2
Просмотр игры Dota 2
© AP Photo / Elaine Thompson
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители России с наступлением холодов стали больше времени проводить дома за компьютерами - покупки онлайн-развлечений и платы за просмотры сериалов увеличились больше чем на половину в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем 2018 года, который был намного теплее, рассказали РИА Новости в платежном сервисе QIWI, который провел соответствующее исследование.
"В сентябре 2019 года прирост по сегменту онлайн-подписок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 69,7%, а размер среднего чека увеличился на 65,3%. Кроме того, выросли и продажи по категории "билеты в кино". Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре на 23 число увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018. Размер среднего чека у интернет-пользователей прибавил 44,7%", - говорится в исследовании.
Там отмечается, что прирост в сегменте цифрового контента и развлечений составил 45% по сравнению с сентябрем 2018 года. Более того, средний чек потребителей онлайн-контента увеличился на 5%. "Это свидетельствует о том, что количество пользователей и операций в этом сегменте значительно возросло", - считают в компании.
"Холодная погода, которая мешает прогулкам на открытом воздухе, способствует увеличению времени, которое люди посвящают потреблению онлайн-контента, а именно тому, что мы называем digital entertainment. Более того, возрастающие показатели среднего чека говорят о том, что сегодня пользователь готов увеличивать затраты на медиаконтент, особенно если его очень просто оплатить в любой момент времени и на любом сайте", - считает управляющий директор платежного сервиса Александр Агаков.
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