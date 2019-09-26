Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Жители России с наступлением холодов стали больше времени проводить дома за компьютерами - покупки онлайн-развлечений и платы за просмотры сериалов увеличились больше чем на половину в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем 2018 года, который был намного теплее, рассказали РИА Новости в платежном сервисе QIWI, который провел соответствующее исследование.

"В сентябре 2019 года прирост по сегменту онлайн-подписок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 69,7%, а размер среднего чека увеличился на 65,3%. Кроме того, выросли и продажи по категории "билеты в кино". Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре на 23 число увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018. Размер среднего чека у интернет-пользователей прибавил 44,7%", - говорится в исследовании.

Там отмечается, что прирост в сегменте цифрового контента и развлечений составил 45% по сравнению с сентябрем 2018 года. Более того, средний чек потребителей онлайн-контента увеличился на 5%. "Это свидетельствует о том, что количество пользователей и операций в этом сегменте значительно возросло", - считают в компании.