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РИА Новости
Туризм

Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"

04:54 26.09.2019 (обновлено: 06:13 26.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота офиса
Работа офиса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти 54% россиян в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освобождающее время на путешествия, свидетельствуют результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Еще 29% отметили, что это не повлияет на их туристическую активность и 17% — не определились с ответом.
Аналитики обращают внимание, что большинство из ответивших утвердительно респондентов (67%) обозначили в качестве дополнительного условия для роста своей туристической активности повышение уровня дохода, 22% заявили, что готовы чаще путешествовать при сохранении текущего уровня дохода.
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"Большинство (36%) участников отметило, что при четырехдневной рабочей неделе они готовы больше путешествовать по России, в частности — по соседним регионам, 32% готовы чаще путешествовать за границей, 16% хотят чаще отдыхать на даче, а 15% предпочтут путешествовать по родному региону", — уточнили эксперты.
Исследование проводилось с 17 по 22 сентября, в нем приняли участие более 1,6 тысячи человек.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
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ТуризмДмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
Какие-то инфантилы. Контора Кука обанкротилась, что говорит о том, что в странах золотого миллиарда люди не могут позволить себе такую роскошь как путешествия. А тут наши собрались путешествовать, где зарплат на еду даже не хватает.
26 сентября, 06:10
НВНиколай Васильевич
800102
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