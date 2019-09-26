Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Почти 54% россиян в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю намерены потратить освобождающее время на путешествия, свидетельствуют результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Еще 29% отметили, что это не повлияет на их туристическую активность и 17% — не определились с ответом.

Аналитики обращают внимание, что большинство из ответивших утвердительно респондентов (67%) обозначили в качестве дополнительного условия для роста своей туристической активности повышение уровня дохода, 22% заявили, что готовы чаще путешествовать при сохранении текущего уровня дохода.

"Большинство (36%) участников отметило, что при четырехдневной рабочей неделе они готовы больше путешествовать по России, в частности — по соседним регионам, 32% готовы чаще путешествовать за границей, 16% хотят чаще отдыхать на даче, а 15% предпочтут путешествовать по родному региону", — уточнили эксперты.

Исследование проводилось с 17 по 22 сентября, в нем приняли участие более 1,6 тысячи человек.