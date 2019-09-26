США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти

ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. США вводят новые санкции против двух китайских компаний и их сотрудников за транспортировку иранской нефти вопреки американским санкциям, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты предпринимают дальнейшие действия в рамках нашей кампании оказания максимального экономического давления против иранского режима и тех, кто способствует его дестабилизирующему поведению", — отмечается в заявлении Помпео.

"Мы вводим санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана … вопреки санкциям США", — добавил он.

Госсекретарь отметил, что "эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов".

Новые санкции коснутся следующих компаний: Kunlun Holding Company, COSCO Shipping Tanker (Dalian). Отмечается, что эти две компании владеют фирмами, которые уже были внесены в санкционные списки США: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Кроме того, "США вводят санкции против пяти" сотрудников этих компаний.

Ужесточение санкций

Президент США Дональд Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана после того как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.