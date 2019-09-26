Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации

© Фото : ГУ МЧС Росии по Еврейской автономной области Паводок в Еврейской автономной области

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен - РИА Новости. Власти ЕАО начали выплачивать компенсации жителям региона, пострадавшим от мощного паводка, сообщает областное правительство.

Всего в зону подтопления в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта. Со 2 августа в ЕАО введен режим ЧС.

Президент России Владимир Путин 17 сентября на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов максимально быстро оказать все виды помощи пострадавшим.

"Шестистам восьмидесяти гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, подвергшимся паводку и условия жизнедеятельности которых были нарушены, перечислена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.