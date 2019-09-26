Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобрнауки России может получить более 1,8 триллиона рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году министерству должны будут выделить 577,2 миллиарда рублей, в 2021 - 637,35 миллиарда рублей, в 2022 - 673,74 миллиарда рублей.