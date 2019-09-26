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РИА Новости

Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года

04:34 26.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание министерства образования и науки РФ
Здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобрнауки России может получить более 1,8 триллиона рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Согласно документу, в 2020 году министерству должны будут выделить 577,2 миллиарда рублей, в 2021 - 637,35 миллиарда рублей, в 2022 - 673,74 миллиарда рублей.
Как говорится в проекте, в 2020 году министерство получит более 169 миллиардов рублей на общегосударственные вопросы, 11 миллиардов рублей международное сотрудничество, более 150 миллиардов на фундаментальные исследования. Также выделенные Минобрнауки средства пойдут на реализацию ряда госпрограмм и федеральных проектов.
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