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РИА Новости

Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН

04:16 26.09.2019
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что в результате наступления сил Халифы Хафтара на Триполи погибли до 3 тысяч человек.
"Агрессия привела к гибели людей в количестве до 3 тысяч человек до сегодняшнего дня, а сотни тысяч стали беженцами", - сказал Саррадж, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.
Он обвинил силы Хафтара в бомбежках мирных жителей, нападениях на аэропорты, больницы, кареты скорой помощи, критически важную инфраструктуру, а также в привлечении детей к боевым действиям.
"Мы просим Международный уголовный суд привлечь виновных к ответственности. В этом контексте мы просим ООН поскорее послать миссию для установления фактов, чтобы установить факты нарушений. Мы также просим прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - сказал Саррадж.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
По данным ВОЗ, к началу мая в результате конфликта погибли более 370 человек, еще 1822 пострадали, хотя Саррадж назвал цифру в 3 тысячи погибших. Боевые действия продолжаются в основном на подступах к Триполи. Арабские СМИ сообщали, что поддержку Хафтару оказывают ОАЭ и Франция.
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Халиф ХафтарФайез ас-СарраджГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
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