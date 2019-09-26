Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН

ООН, 26 сен - РИА Новости. Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что в результате наступления сил Халифы Хафтара на Триполи погибли до 3 тысяч человек.

"Агрессия привела к гибели людей в количестве до 3 тысяч человек до сегодняшнего дня, а сотни тысяч стали беженцами", - сказал Саррадж, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Он обвинил силы Хафтара в бомбежках мирных жителей, нападениях на аэропорты, больницы, кареты скорой помощи, критически важную инфраструктуру, а также в привлечении детей к боевым действиям.

"Мы просим Международный уголовный суд привлечь виновных к ответственности. В этом контексте мы просим ООН поскорее послать миссию для установления фактов, чтобы установить факты нарушений. Мы также просим прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - сказал Саррадж.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".