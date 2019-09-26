Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром

ООН, 26 сен - РИА Новости. Признанный ООН премьер-министр Ливии, глава правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что отвергает переговоры с маршалом Халифой Хафтаром, который предпринял в этом году попытку захвата столицы Триполи.
"Мы не будем сидеть за одним столом с преступником Хафтаром. Он не является партнером в достижении мира", - сказал Саррадж, выступая с трибуны ООН.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
По данным ВОЗ, к началу мая в результате конфликта погибли более 370 человек, еще 1822 пострадали, хотя Саррадж назвал цифру в 3 тысячи погибших. Боевые действия продолжаются в основном на подступах к Триполи. Арабские СМИ сообщали, что поддержку Хафтару оказывают ОАЭ и Франция.