Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T04:00Z
https://ria.ru/20190926/1559139530.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149539/87/1495398778_0:211:3015:1907_1036x0_80_0_0_564ade7a1be8ba1926e405f8f84d069e.jpg
РИА Новости

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого беспилотника в Триполи

04:00 26.09.2019
75
© AFP 2019 / Khalil MazraawiФельдмаршал Халифа Хафтар
Фельдмаршал Халифа Хафтар
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi
Фельдмаршал Халифа Хафтар. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что уничтожила турецкий беспилотник в аэропорту Митига в столице Триполи.
"Истребители ВВС (ЛНА – ред.) нанесли авиаудары по авиабазе Митига, уничтожив турецкий беспилотник в военной части авиабазы, амбары и огневые позиции", - говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
14 сентября, 03:21РИА Новости
Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
300000
Обсудить 0
Халиф ХафтарМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Лавров заявил о полной поддержке Россией деятельности главы МККК
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Жалоба разведчика на Трампа содержит "тревожные вещи", заявили в конгрессе
Здание Государственной Думы РФ
Свыше 12 миллиардов рублей выделят на проведение выборов в Госдуму
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
Задержанные сторонники независимости Каталонии отвергли подготовку терактов
Исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон
Аргентинскую финансовую программу придется отложить, заявил и.о. главы МВФ
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Глава МИД Иордании дал оценку предстоящему визиту короля страны в Россию
Молодой человек работает за компьютером
Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния