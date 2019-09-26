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РИА Новости

Аргентинскую финансовую программу придется отложить, заявил и.о. главы МВФ

03:43 26.09.2019
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© AFP 2019 / Yoshikazu TsunoИсполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон
Исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон
© AFP 2019 / Yoshikazu Tsuno
Исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Аргентинскую финансовую программу придется на какое-то время отложить, поскольку страна столкнулась с серьезной политической и экономической неопределенностью, заявил в интервью агентству Блумберг исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон.
Липтон заявил, что международный валютный фонд будет "работать для последующего возобновления отношений - какого-то рода финансовых отношений с ними - для чего, возможно, придется подождать".
"Ситуация в Аргентине сейчас крайне сложная", - добавил он.
По информации агентства, ремарки Липтона - ясный указатель того, что 56-миллиардное соглашение с Аргентиной на данный момент заморожено, включая кредит на сумму 5,4 миллиарда долларов, который был представлен на подтверждение с 15 сентября.
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Во вторник Липтон провел встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, министром финансов Эрнаном Лакунсой и главой Центрального банка Гидо Сандлерисом. Липтон заявил, что МВФ продолжит оказывать помощь Аргентине, которую ожидают новые вызовы.
В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.
На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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