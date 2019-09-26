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РИА Новости

Свыше 12 миллиардов рублей выделят на проведение выборов в Госдуму

03:40 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Центральной избирательной комиссии в год проведения парламентских выборов-2021 планируют выделить из федерального бюджета 15,8 миллиарда рублей, следует из приложения к проекту Федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Как следует из документа, в 2021 году ЦИК РФ запланировано выделить 15 миллиардов 834 миллиона 279 тысяч 300 рублей. Из них 12,56 миллиона рублей пойдут на проведение выборов депутатов Государственной думы, а 3,3 миллиарда рублей - на обеспечение деятельности ЦИК РФ.
В 2020 году ЦИК РФ планируется выделить чуть более 4 миллиардов рублей.
Проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 1 октября.
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Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва должны состояться в сентябре 2021 года.
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ЦИК РФГосдума РФРоссияЭкономикаПолитика
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