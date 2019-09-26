МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Международная космическая станция будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я думаю, что Международная космическая станция будет существовать вечно. Дело не в 2024 годе или 2028 годе (сроках завершения эксплуатации МКС - ред.), я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше", - сказал он.

"Если сегодня на Международной космической станции работают россияне, американцы, европейцы, наши японские коллеги, то в будущем перечень стран будет примерно равный составу ООН", - добавил Рогозин.