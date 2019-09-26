Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T03:37Z
https://ria.ru/20190926/1559139335.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155537/14/1555371482_0:395:2939:2048_1036x0_80_0_0_8061c43bb388500a4b5342911185af6e.jpg
РИА Новости

МКС будет существовать вечно, полагает Рогозин

03:37 26.09.2019
77
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 сен - РИА Новости. Международная космическая станция будет существовать вечно, но с другими участниками и в другой конфигурации, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Я думаю, что Международная космическая станция будет существовать вечно. Дело не в 2024 годе или 2028 годе (сроках завершения эксплуатации МКС - ред.), я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше", - сказал он.
"Если сегодня на Международной космической станции работают россияне, американцы, европейцы, наши японские коллеги, то в будущем перечень стран будет примерно равный составу ООН", - добавил Рогозин.
Сейчас партнерами проекта МКС являются 15 стран. Из них только две - Россия и США - имеют свои сегменты станции. В настоящее время эксплуатация МКС ограничена 2024 годом.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
02:40РИА Новости
Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс
300021
Обсудить 0
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинООНРоссияСША
Рекомендуем
Гудзонов залив с борта МКС
Модуль "Наука" зимой отправят на Байконур для запуска к МКС
РИА
Новости
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны
Исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон
Аргентинскую финансовую программу придется отложить, заявил и.о. главы МВФ
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Лавров заявил о полной поддержке Россией деятельности главы МККК
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро опубликовал ролик, где он гуляет по Красной площади
Президент США Дональд Трамп
Жалоба разведчика на Трампа содержит "тревожные вещи", заявили в конгрессе
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади
Глава МИД Иордании дал оценку предстоящему визиту короля страны в Россию
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде потребовали пересмотреть потребительскую корзину на Украине
Молодой человек работает за компьютером
Бюджет "Информационного общества" может составить 820 миллиардов рублей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у США в Венесуэле "все под контролем"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния